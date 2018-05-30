Новый мусороперерабатывающий комплекс во Львове: сколько стоит и когда ждать

Мужа Олеси – Юрия Рыжего и двух его коллег-спасателей – Андрея Вненкевича и Богдана Юнка искали две сотни людей. Тело молодого капитана первым откопали из хлама, у подножья мусорной горы.

Семьи еще привыкают жить без родных и ждут справедливости. Хотя подозрение 3-ом чиновникам ЛКП Збыранка и чиновнику горсовета объявили еще 2 года назад, к ответственности до сих пор никого не привлекли. Только в ноябре прошлого года суд признал умершим 60 летнего эколога, который бесследно исчез во время обвала на Грибовицкой свалке.

Прокуратура обязала закрыть пресловутый Грибовицкий полигон. С тех пор здесь почти без изменений. Коммунальщики построили дамбу, которая не давала бы пускать инфильтраты из озер. И их, уверяет эколог Игорь Муравский, сами работники Збыранки выливают за пределы мусорника.

В горсовете отчитываются о достижениях за 2 года – город провел реконструкцию фильтровальной станции и планируют построить еще кусок дамбы и обустроить систему дренажа. Почему за два года после бедствия не начали рекультивацию, говорят, что это сложная и длительная процедура. Проект помогли разработать французы, его будут корректировать до осени.

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Для будущего мусороперерабатывающего завода год выбирали участок, до августа должны разработать проект. Первая очередь строительства будет стоить 21 с половиной миллиона евро.

Еще три комплекса по переработке твердых бытовых отходов на территории области в прошлом году пообещали построить в ЛОГА. Отчитываются: на следующей неделе подпишут соглашение с инвестором, который начнет строительство первого – на территории Новороздольской серы.

Мусороперерабатывающий комплекс будут строить не менее двух лет. И львовянам остается разве что верить, что обещания не три года ждут, а на ошибках таки учатся. Люди, которые живут у маленьких свалок, которые сейчас принимают львовские отходы, опасаются, чтобы и они не превратились в новые Грибовичи.

К слову, у российского журналиста Аркадия Бабченко, которого застрелили накануне в Киеве, было шестеро приемных детей.

Опубликовано Май, 30 в 11:38



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