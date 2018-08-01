Новый украинский щит Стугна: калибр 130 мм, бьет в цель на расстоянии 5 км

Она в разы дешевле Джавелины, но по некоторым параметрам является лучшей иностранных аналогов. Украинская Стугна – ракетный комплекс с мощным зарядом, который может поражать цель на расстоянии 5 километров, а это вдвое больше, чем Джавелин. Сегодня ее в очередной раз тестировали украинские протитанкисты. В течение двух дней на линии отвода продолжались тактические учения-соревнования артиллерийских подразделений украинских арт-бригад, с применением противотанковых комплексов.

Стрельба по мишеням, сборка автомата на скорость, полоса препятствий, метание гранат и оказания медицинской помощи. Все это лишь предварительный этап соревнований протитанковых расчетов. Сначала военное жюри оценивает ловкость бойцов, которые, кроме своих непосредственных обязанностей, должны быть универсальными солдатами, готовыми к сверхсложным задачам.

Как такого норматива прохождения нет. Победитель определяется по времени, и сноровкой прохождения полосы. Никаких поблажек на возраст нет. Хотя больше всего стараются молодые ребята, которые всего несколько месяцев назад получили офицерские звания.

Впрочем, самый яркий момент учений – выстрелы управляемыми противотанковыми ракетами.

Отрабатывается работа ракетных комплексов под названиями Штурм-С, Конкурс, и Фагот, разработанные еще во времена Советского Союза. Оружие хорошее но давно устарело, в том числе и за счет отсутствия лазерного наведения и управления. Особое внимание новейшей украинской разработке Стугна, ее только недавно начали поставлять в армии.

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Противотанковый ракетный комплекс Стугна, разработки киевского конструкторского бюро Луч начали массово производить в 2015 году. Но, и сейчас, это чудо для украинских артиллеристов. Ее часто сравнивают с американскими Джавелинами. Но, как говорят ребята из наших противотанковых подразделений, по большинству показателей Стугна даже превосходит иностранные аналоги.

В отличие от Джавелины – отечественная Стугна имеет больший калибр, 130 мм против 127, преодолевает вдвое большее расстояние до поражения цели – 5 километров, но главное – она ​​в несколько раз дешевле американской оружия.

Впрочем, как говорят наши артиллеристы, которые использовали Стугну на сегодняшних соревнованиях – у отечественного противотанкового комплекса недостаток все же есть. Только один. Еще не очень часто их используют на передовой.

К слову, на вооружение ВСУ передали модернизированные истребители МиГ.

Опубликовано Август, 01 в 19:48



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