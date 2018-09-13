Новинки кино: чем удивят и что посмотреть

В прокат выходит новая украинская лента Когда падают деревья режиссера Марыси Никитюк. А еще фильм, которого киноманы ждали 19 лет – Мужчина, убивший Дон Кихота.

Хищник

Смертоносные охотники стали еще более сильными, сообразительными и страшнее, генетически усовершенствовали себя с помощью ДНК других существ. По сюжету маленький мальчик случайно провоцирует их возвращения на Землю – и теперь лишь разношерстная команда из бывших военных и возмущенного преподавателя точных наук способна спасти от гибели человеческую расу.

Нас не догнать

Спонтанный и привлекательный Абель – невероятный любовник и ярый игрок. После неожиданной встречи с ним повседневная жизнь Эллы кардинально меняется. Вместе они бросаются в подпольный мир казино, где всем заправляют адреналин и высокие ставки, и еще больший риск. История любви, которая началась с обычного пари, быстро превращается в неконтролируемую жажду игры и страсть друг к другу.

Человек, который убил Дон Кихота

Сюжет построен вокруг режиссера, который снимает в Испании рекламу, и в поисках вдохновения отправляется в деревню, где 10 лет назад создал свой дипломный фильм – о Дон Кихоте. Там главный герой встречает сумасшедшего старика сапожника, который поверил, что он и есть настоящий Дон Кихот. Старый принял режиссера своего верного оруженосца Санчо и насильно потащил в опасное путешествие, где реальность трансформируется в фантазию.

Когда падают деревья

События происходят в украинской провинции. Там разворачивается история подростка Ларисы и ее любимого молодого бандита Шрама. Лариса хочет творить свою судьбу собственными руками, но за любовь ее осуждает семья. Это драма, побуждает задуматься о роли стереотипов в нашей жизни.

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К слову, Факты ICTV уже посмотрели фильм Человек, который убил Дон Кихота и готовы поделиться с вами своими впечатлениями.

Опубликовано Сентябрь, 13 в 13:52



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