Новинки украинского кино: что посмотреть на этой неделе

Что ни неделя, то новое украинское кино – отныне в кинотеатрах можно посмотреть отечественную биографическую драму “Тайный дневник Симона Петлюры”. История рассказывает не только о плане уничтожения Петлюры, но и о последних днях его жизни и событий короткого периода УНР, когда Украина получила, но не смогла удержать независимость. В то же время, есть несколько иностранных новинок фильм ужасов “Монахиня”, сиквел “Праведник-2” и драматический боевик “Мята”, где в главной роли – Дженнифер Гарнер.

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К слову, Факты ICTV рассказывали про самые ожидаемые осенние кинопремьеры

Опубликовано Сентябрь, 06 в 11:13



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