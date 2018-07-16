Новости с середовой: самый большой обстрел за 2 недели, в бой пошли пулеметы и БМП

Первого июля началось хлебное перемирие на время сбора урожая. Режим тишины должен был быть полный.

Звучит тишина на Светлодарской дуге, кремлевские наемники несколько часов подряд обстреливают позиции украинских военных.

Если днем ​​тихо, то как только темнеет, российско-террористические войска палят из пулеметов. Затем увеличивают калибр.

Денис перечисляет вооружение, которое использовал только в этот вечер против наших армейцев враг.

В свои 22 он уже почти два года на фронте. Не смог, говорит, делать вид, что войны нет, когда над его родным городом почти ежедневно вертолеты везут раненых в Харьковский госпиталь.

Этот обстрел – один из самых мощных за последние две недели, говорит Александр.

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Враг активно применял в этот вечер пулемет ДШК.

Временами вблизи вражеских позиций слышен грохот тяжелой техники, рассказывает Иван. Несколько дней назад попыталась приблизиться диверсионно-разведывательная группа противника.

Наконец, обстрел, который не утихал несколько часов, прекратился. Командир подразделения бригады Черных Запорожцев с псевдо Бахмат делает выводы боя.

Наши армейцы насчитали два десятка выстрелов из вражеской БМП-1. Когда кремлевские наемники ведут прицельный огонь по позициям украинских военных, наши армейцы дают ответ. Здесь готовы и к провокациям, и к любым другим действиям врага.

К слову, взрыв Молота: Полторак отдал приказ по минометам.

Опубликовано Июль, 16 в 20:46



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