Ножницы Киевской Руси и маски с показов Givenchy: необычная выставка в Харькове

В Харькове открылась необычная выставка. Посетители могут увидеть полтысячи редких ножниц, собранных со всего мира и из разных времен, а также фантастические маски, которые использовал в фильмах режиссер Ридли Скотт и на показах модный дом – Givenchy.

Ножницы – символ отреза всего лишнего, говорит Гамлет, это принцип его жизни.

Коллегу по выставке поддерживает и Сергей, известный как мастер фантасмагорических масок Bob Basset – он ничего лишнего никогда не допустит в своих работах.

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Совместную выставку Предметы Гамлет и Bob Basset представляют впервые, увидеть можно в харьковском выставочном центре до 21 октября.

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Опубликовано Сентябрь, 15 в 20:28



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