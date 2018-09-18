Объединение ради экономии: почему выгодно создавать ОСМД

Николай Костюк – председатель правления первого в столице ОСМД. Он хорошо знает, как сохранить тепло, а значит и сэкономить деньги жителей восьмидесяти квартир. Ранее грели одинаково – в сильные морозы и при плюсовой температуре, чтобы не задохнуться, люди вынуждены были настежь открывать окна, а платежки поражали заоблачными суммами. В прошлом году в тепловом пункте здания жители за свой счет установили регуляторы, поменяли трубы и уже сэкономили более двухсот тысяч гривен.

Большая часть тепла уходит из дома через общие окна и двери. Поэтому в этом ОСМД взяли кредит по программе Европейского банка реконструкции и развития. И как раз меняют шестьдесят шесть окон и дверей на энергосберегающие.

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Специалисты по энергоэффективности напоминают – лоскутное утепление в многоэтажках пользы не принесет никакой, и даже может навредить. Из-за разницы температур на стыке, где заканчивается утепление, собираться влага, и может появиться грибок. Поэтому договаривайтесь с соседями и утепляйте всю многоэтажку.

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Опубликовано Сентябрь, 18 в 19:57



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