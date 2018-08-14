Обереги и маковейчики: цены и приметы на Медовый спас

С самого утра в воздухе пахло душистыми травами и медом – верующие восточного обряда сегодня празднуют Медовый спас или Маковей.

В этот день принято святить в храме мед из нового урожая, воду и мак. При этом, нужно поделиться медом с нуждающимися. В храмах уже прошли литургии.

Мак и рожь – такие букеты – маковейчик – сегодня верующие несут в храмы, чтобы освятить. Они – оберег на следующий год для всей семьи. Защищают помещение от нечистого и добавляют здоровья.

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Букеты на любой вкус и кошелек. Обереги от 150 гривен. Букеты – по 30-40 гривен.

Первая ложка освященного меда считается волшебной – загадайте желание – оно непременно сбудется.

Ранее Факты ICTV писали о цене на мед и какой выбрать.

Опубликовано Август, 14 в 14:10



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