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Лицо уже посинело, думали – мертв. Французы спасли мальчика в Черкасской области

Происшествие случилось на пруду в городе Шпола. Шестилетний Богдан со своей семилетней сестрой Аней решили навестить дедушку, который в огороде выбирал помидоры. Путь детей пролегал мимо пруда. По дороге резвились.

– Богданчик захотел сумочку маленькую бросить в пруд. И только размахнулся, как сам не удержался и упал. А тут как раз дед едет с огорода, видит: Аня с велосипедом. Он спрашивает, где же Богданчик? А она говорит, в воде, – вспоминает Александра Паренко, бабушка мальчика.

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В это время в нескольких метрах трое французов снимали фильм о местном заводе. Услышали крик дедушки и первыми бросились в воду. Ребенка вынесли на берег, сделали ему непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Вызванная соседями скорая примчалась уже через 5 минут.

Шестилетний Богданчик говорит, что будет помнить эту историю всю жизнь. А его ангелы-хранители из Франции обещают наведываться к мальчику во время командировок в Украине.

Как оказывать первую медицинскую помощь, иностранцы знают еще со школы. Во Франции это обязательный курс во всех учебных заведениях. В реальных условиях свои знания и навыки применили впервые.

С начала года в Черкасской произошло почти 60 несчастных случаев на водоемах. Более сорока человек погибли, почти тридцать спасенных.

Ранее Факты ICTV писали о том, что на море жителя Винницкой области спасли работники спасательной службы.

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