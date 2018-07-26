Оборона по пояс в воде: что наделала непогода на Донбассе
Наши же бойцы привыкают к новым условиям на фронте. Едва ли не впервые за годы войны на Донбассе вторую неделю не просыхает. И передвигаться мокрой глиной нелегко.
На передовой нашим военным приходится бороться не только с противником, но и со стихией. Ежедневные ливни размыли окопы, по которым передвигаться теперь крайне трудно. Это нетипичная для Донбасса летняя погода.
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Затишье в Зайцево длится не долго. В основном боевики кошмарят ночью. И к такой позиционной войне здесь уже давно привыкли.
К слову, появились новые подробности обстрела троллейбусной остановки в Донецке зимой 2015 года.
2018-07-26
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