Оборона по пояс в воде: что наделала непогода на Донбассе

Наши же бойцы привыкают к новым условиям на фронте. Едва ли не впервые за годы войны на Донбассе вторую неделю не просыхает. И передвигаться мокрой глиной нелегко.

На передовой нашим военным приходится бороться не только с противником, но и со стихией. Ежедневные ливни размыли окопы, по которым передвигаться теперь крайне трудно. Это нетипичная для Донбасса летняя погода.



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Затишье в Зайцево длится не долго. В основном боевики кошмарят ночью. И к такой позиционной войне здесь уже давно привыкли.

К слову, появились новые подробности обстрела троллейбусной остановки в Донецке зимой 2015 года.

Опубликовано Июль, 26 в 19:51



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