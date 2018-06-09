Обстрелы почти не утихают, есть потери – под огнем Зайцево

Пулеметные очереди не утихают в Зайцево и среди бела дня. А ночью к ним добавляются враждебные артиллерия и минометы.

Ни дня без мощного обстрела. Зайцево не исчезает из фронтовых сводок. Каждое утро вместо приветствия – минометы. На днях на рассвете на позиции прилетело 8 мин калибра 82 мм.

Минометный огонь кремлевские наемники корректируют с беспилотников. Работал их пехотный миномет. Летел беспилотник, а потом, может, минут через 5 начал работать миномет.

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У бойниц нужно проходить быстро и крайне осторожно. В последнее время здесь активизировались вражеские снайперы. К сожалению, из-за этого есть потери среди подразделения.

Затишье здесь короткое и очень обманчивое, поэтому и использовать его пытаются с максимальной пользой. В минуты тишины ребята чистят оружие.

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Опубликовано Июнь, 09 в 19:54



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