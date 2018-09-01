Обстрелы и враждебные ДРГ: как прошел День знаний в Авдеевке

Дети в вышиванках идут в школу. Напротив учебного заведения многоэтажный дом с фанерой вместо окон. Это Авдеевка. Здесь привыкли к войне. На оккупационный русский мир, начинающийся в нескольких километрах отсюда, соответствуют национальным украинским орнаментом. Бояться, не видят смысла.

Авдеевка едва не ближайший город к оккупированному Донецку.

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Позиции украинских военных, защищающих Авдеевку. На горизонте разрушен Донецкий аэропорт. На вчерашний инцидент с убийством главаря ДНР Захарченко бойцы реагируют спокойно. Единственное – усилили наблюдение, ведь боевики могут начать хаотичный обстрел. И, похоже, они до сих пор деморализованы.

Командир роты по кличке Зима отмечает, с началом так называемого школьного перемирия ситуация не изменилась. Беспокоят обстрелы и враждебные ДРГ, но получив достойный отпор, отступают к своим позициям.

Пока первоклассники выстраивались на торжественной линейке, бойцы караулили позиции. Спокойствие детей, как и всего Донбасса – они защищают ценой своей жизни.

Ранее Лилия Гриневич назвала ряд причин, по которым в школах нет учебников.

Опубликовано Сентябрь, 01 в 19:44



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