Одно мгновение – целая история! Что передает в своих фото Ефрем Лукацкий

Фотографии, на которых чувствуется запах, температура воздуха, боль или отчаяние.

За каждым мгновением – целая история. Музыкант против вооруженной милиции. За пианино – львовянин Маркиян Мацех. Он с отцом привезли инструмент в Киев и покрасили в сине-желтые цвета. Или хрестоматийная Сестра Лыбидь в огне на Майдане. Разбитый под Иловайском украинский танк.

Рядом с ним теленок, который прибрел с разбитой снарядами фермы. Все фото – документальные. Главные мировые события уже 30 лет снимает Ефрем Лукацкий, корреспондент Associated Press – единственный украинский финалист Пулитцеровской премии. его фотографии печатают ведущие мировые издания.

Работал на войне в Чечне, Ираке, Афганистане. Говорит, успех фотографии – это удача. Важно предусмотреть, в какой момент и в каком месте надо быть.

Убежден, что фото могут изменить судьбу человека. И за свою карьеру имеет такую ​​историю.

Негативы фотографий развешены в ванной. Александр Гляделов работает только с пленкой, в ней 36 кадров. Имеет меньше ресурсов для промаха. Фотографирует без гигантских объективов, и маленькая камера имеет свои преимущества.

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Тоже прошел Майдан, отличился и в начале войны: пережил события в Илловайске и был ранен.

О сделанных тогда фотографиях знает каждую деталь. Одна из его самых известных военных фото имеет счастливый финал.

Оба сходятся на том, что быть беспристрастным наблюдателем, когда идет война в твоей стране, невозможно.

Оба считают – фотография это всегда, правда, потому снимают только реальные события и против того, что фотограф специально срежиссировал происходящее перед объективом. Оба верят, что качественная фотография заставляет человека задумываться и меняться к лучшему.

К слову,

Опубликовано Август, 19 в 20:40



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