Один убит, четверо ранены. Как ВСУ отражают атаку боевиков
Несмотря на договоренности о режиме тишины и так называемое школьное перемирие, российско-оккупационные войска продолжают провокационный обстрел украинских позиций, при этом увеличивая калибр вооружения.
Накануне под массовый 120-ти мм минометный огонь попали поселки Водяное на Приазовье. Лишь чудом никто из местных не пострадал. Тяжелые минометы и гранатометы применяли также на Луганском направлении.
В общем, по данным представителей мониторинговой миссии ОБСЕ за последние двое суток на донецком направлении задокументировано более полутора сотен разрывов снарядов. Еще около сотни – на Луганщине.
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Впрочем, с ответом на провокации украинские армейцы не медлят. Только за минувшие сутки по данным нашей разведки убит один оккупант, еще четверо ранены.
К адекватному ответу большим калибром готовы и украинские артиллеристы. Сегодня на одном из Приморских полигонов Боги войны оттачивали мастерство поражать врага. Здесь отрабатывали уничтожение целей на суше и в море.
Каждый из подразделений, участвующих в учениях, уже имеет длительный боевой опыт.
К слову, пошли в контрнаступление: бойцы ООС отбили тренировочную атаку боевиков.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!