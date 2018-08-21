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Одноместные парты и учителя-партнеры: изменения в школах с 1 сентября

Обучение по-новому предполагает – другое отношение к детям. Теперь их воспитывать как личности – чтобы не боялись высказывать собственное мнение и ошибаться.

Сидеть будут за одноместными партами, классы оборудуют играми, компьютерами, конструкторами.

Система преподавания тоже существенно изменится: первоклассники будут познавать мир через общение, учиться решать конфликты, и изучать то, что нужно в повседневной жизни вместе с традиционными знаниями.

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Сейчас учителя уже прошли специальную подготовку, но классы оборудованы лишь частично.

Одна из важнейших изменений – прогрессивные учителя. Отныне они – партнеры для детей. Поэтому 22 тысячи педагогов начальных классов учили онлайн и на очных курсах.

К слову, Меркель надеется обеспечить мир на Донбассе до 1 сентября.

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