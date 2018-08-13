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Один автомат на троих: как украинцы воевали за Грузию

Защищать Донбасс нам помогают собратья из Грузии. Добровольцами идут бороться с русскими оккупантами – как и украинцы во время двух войн в Грузии – за Абхазию и Южную Осетию.

Украинец Леонид едва не погиб, но о своем решении ехать на Кавказ не сожалеет до сих пор.

В октябре 1993-го Леонид попал под минометный обстрел, когда вез боеприпасы собратьям. Осколками разорвало ногу. Но найти мужчину и оказать помощь грузинские собратья смогли только через четыре дня. Возвращаться домой не мог, ведь добровольцев тогда сажали за решетку, поэтому остался в Грузии, где ему фактически спасли жизнь.

Сейчас мужчина на пенсии, как инвалид войны получает двойную. Ветераны в Грузии социально защищены частично, в частности не платят за проезд в городском транспорте.

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Еще одним фронтом для многих грузинских ветеранов стала война в Украине. В частности офицер Георгий в боях на родине потерял глаз, но поехал добровольцем на Донбасс в составе роты Карпатской сечи отдавать долг братьям-украинцам. Домой мужчина уже не вернулся.

Ранее Факты ICTV писали, как живут грузины на линии российской оккупации.

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