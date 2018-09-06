Окраина Горловки в огне: как боевики “выжигают” бойцов ООС
Окраины Горловки остаются одной из самых горячих участков фронта. Здесь кремлевские наемники палят по нашим позициям из пулеметов и гранатометов. А также пытаются поджечь поля, чтобы огонь перекинулся и на наши опорные пункты.
Конец лета и начало осени, когда все вокруг сохнет и вспыхивает мгновенно, настоящее испытание здесь, на передовой, где почти всегда отсутствует нормальное водоснабжение.
Смотрите: На Донбасс едут учиться воевать российские срочники – бойцы ООС
Однако военные пытаются тушить пожары мгновенно.
К слову, у врага паника. Боевики боятся наступления бойцов ООС.
Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-09-06
Теги: Новини ООС відеоЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.