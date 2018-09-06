Окраина Горловки в огне: как боевики “выжигают” бойцов ООС

Окраины Горловки остаются одной из самых горячих участков фронта. Здесь кремлевские наемники палят по нашим позициям из пулеметов и гранатометов. А также пытаются поджечь поля, чтобы огонь перекинулся и на наши опорные пункты.

Конец лета и начало осени, когда все вокруг сохнет и вспыхивает мгновенно, настоящее испытание здесь, на передовой, где почти всегда отсутствует нормальное водоснабжение.

Смотрите: На Донбасс едут учиться воевать российские срочники – бойцы ООС

Однако военные пытаются тушить пожары мгновенно.

К слову, у врага паника. Боевики боятся наступления бойцов ООС.

Опубликовано Сентябрь, 06 в 19:56



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.