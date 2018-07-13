Очки из кофе и льна – где купить уникальные аксессуары и цены

Экологические, органические, изготовленные из кофе и льна. Не поверите, но речь идет о солнцезащитных очках. Это уникальная украинская разработка. Эти очки производит муж Марины Максим. Он родился в семье оптиков, с детства мастерил оправы, делал их из пластика, дерева, но мечтал создать что-то особенное.

Сырье выбирали тщательно. Эксперементировал с петрушкой, елью, розмарином, куркумой и даже маком. Выбор пал на кофе и лен. Они самые крепкие. Материалы прессуют в пластины, из которых позже вырезают оправу.

Сейчас изготовили 8 дизайнерских форм. Они не оставляют следов на переносице. А заушники можно подстроить под любой тип ушей. Все модели очень гибкие, если сядешь – не раздавишь.

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В отличие от пластиковых, такие очки покрыты натуральными маслами, и пахнут они настоящим кофе. Из него делают оправу, а вот скобки изготавливают из опилок льна. Стоят такие очки почти 1500 грн.

Изготовление одной пары длится почти неделю и состоит из 40 этапов производства. Каждая оправа совершенна, ведь форму вырезают на цифровом станке. Все детали очков составляют вместе и устанавливают линзы.

Кстати, они также могут быть органическими – с триацетат-целлюлозы, это переделанный хлопок.

К слову, как выбрать солнцезащитные очки и не навредить зрению.

Опубликовано Июль, 13 в 18:20



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