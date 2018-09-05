Окуни, лещи и раки повыкидывались на берег: кто морит рыбу в Южном Буге

В реке Южный Буг массовый мор рыбы. Экологи говорят, что все из-за солитер, который убивает рыбу изнутри. Зато рыбаки не верят в такую ​​гипотезу, потому что слишком много рыбы погибло, и проводят собственное расследование.

Экологи в версию с паразитами не очень верят. Объясняют, выше по течению Южного Буга есть немало предприятий, которые могут делать выбросы.

Сотни окуней, лещей и даже раков выбросились на берег Ладыжинского водохранилища.

Больше всего погибшей рыбы в Новоселовке. Мертвую рыбу разносит течение и чайки.

Смотрите: Вонь в воздухе и плохое самочувствие: экологическое бедствие в Крыму

Что на самом деле послужило причиной массовой гибели рыбы и раков на Ладыжинском водохранилище, экологи обещают сказать через несколько дней, когда будут выводы экспертизы.

К слову, продолжается битва за Южный Буг на Николаевщине. Работа восстановленной Мигиевской гидроэлектростанции мешает развитию туризма и спорта и уничтожает рыбу в заповеднике, созданном вдоль реки.

Опубликовано Сентябрь, 05 в 17:16



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.