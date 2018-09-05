Окуни, лещи и раки повыкидывались на берег: кто морит рыбу в Южном Буге
В реке Южный Буг массовый мор рыбы. Экологи говорят, что все из-за солитер, который убивает рыбу изнутри. Зато рыбаки не верят в такую гипотезу, потому что слишком много рыбы погибло, и проводят собственное расследование.
Экологи в версию с паразитами не очень верят. Объясняют, выше по течению Южного Буга есть немало предприятий, которые могут делать выбросы.
Сотни окуней, лещей и даже раков выбросились на берег Ладыжинского водохранилища.
Больше всего погибшей рыбы в Новоселовке. Мертвую рыбу разносит течение и чайки.
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Что на самом деле послужило причиной массовой гибели рыбы и раков на Ладыжинском водохранилище, экологи обещают сказать через несколько дней, когда будут выводы экспертизы.
К слову, продолжается битва за Южный Буг на Николаевщине. Работа восстановленной Мигиевской гидроэлектростанции мешает развитию туризма и спорта и уничтожает рыбу в заповеднике, созданном вдоль реки.
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