Олешко убили из-за бизнеса – основная версия следствия
Виталия Олешко убили из-за его предпринимательской деятельности. Это основная версия правоохранителей. Ее сегодня озвучили в Бердянском суде.
Там с самого утра выбирали меру пресечения четырем подозреваемым. Всех задержанных суд отправил на два месяца в Запорожское СИЗО.
Читайте: Убийство Виталия Олешко: подозреваемый арестован на 2 месяца
Что же касается пятого – полиция в настоящее время определяется с его статусом – подозреваемый или свидетель. Это бывший торнадовец – Артем Матюшин отметил, что не имеет отношения к преступлению, в тот день приехал с друзьями на отдых.
Напомним, предприниматель и активист Виталий Олешко был убит выстрелом в спину в Бердянске 31 июля.
К слову, убийство Сармата: что известно о добровольце Олешко.