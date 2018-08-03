Олешко убили из-за бизнеса – основная версия следствия

Виталия Олешко убили из-за его предпринимательской деятельности. Это основная версия правоохранителей. Ее сегодня озвучили в Бердянском суде.

Там с самого утра выбирали меру пресечения четырем подозреваемым. Всех задержанных суд отправил на два месяца в Запорожское СИЗО.

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Что же касается пятого – полиция в настоящее время определяется с его статусом – подозреваемый или свидетель. Это бывший торнадовец – Артем Матюшин отметил, что не имеет отношения к преступлению, в тот день приехал с друзьями на отдых.

Напомним, предприниматель и активист Виталий Олешко был убит выстрелом в спину в Бердянске 31 июля.

К слову, убийство Сармата: что известно о добровольце Олешко.

Опубликовано Август, 03 в 22:08



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