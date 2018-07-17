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Обновленный Land Rover Sport: особенности, характеристики и цена

Land Rover обновил свой динамичный роскошный внедорожник. Главное отличие – новый 3-литровый твин-турбо двигатель на 249 лошадиных сил. Он заменит 2-литрового предшественника. Теперь до первой сотни Land Rover Sport разгоняется за 7 и 9 десятых секунды, почти на секунду быстрее, чем раньше.

Также новинку оснастили адаптивным круиз-контролем с технологией стоп-н-гоу, то есть двигаясь в пробках с остановками до 3-х секунд, авто будет контролировать заданную дистанцию.

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Технология Лайн Асист будет держать машину в центре полосы движения и будет подруливать, даже если руки на руле. Новый Land Rover Sport будет стоить от 73-х тыс евро.

К слову, как сэкономить на покупке авто.

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