Операция без единого вскрытия: в Луцке спасли 7-месячного ребенка
Уникальную операцию провели в Луцке – с помощью только трех проколов медики спасли жизнь мальчику с врожденной дифрагмальною грыжей.
Сложность заключалась в том, что малышу 7 месяцев, и он весит всего 1300 граммов.
Богданчик – первенец семьи, его ждали долгих 5 лет. Теперь ребенок почти самостоятельно дышит, ест пока через зонд, но идет на поправку.
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Операция длилась чуть больше часа – мальчик мужественно ее выдержал.
Прошло полтора месяца после операции – малыш удвоил вес, дышит самостоятельно, хотя и подстраховывают кислородом.
К слову, киевские медики провели уникальную операцию недоношенному младенцу.
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