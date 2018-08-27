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Операция без единого вскрытия: в Луцке спасли 7-месячного ребенка

Уникальную операцию провели в Луцке – с помощью только трех проколов медики спасли жизнь мальчику с врожденной дифрагмальною грыжей.

Сложность заключалась в том, что малышу 7 месяцев, и он весит всего 1300 граммов.

Богданчик – первенец семьи, его ждали долгих 5 лет. Теперь ребенок почти самостоятельно дышит, ест пока через зонд, но идет на поправку.

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Операция длилась чуть больше часа – мальчик мужественно ее выдержал.

Прошло полтора месяца после операции – малыш удвоил вес, дышит самостоятельно, хотя и подстраховывают кислородом.

К слову, киевские медики провели уникальную операцию недоношенному младенцу.

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