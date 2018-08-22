Оплот, минометы и БМП: выставка военной техники на Михайловской площади

Михайловская площадь заставлена ​​военной техникой, у которой суетятся армейцы.

И пока бойцы делают последние штрихи, на площадь подтягиваются и первые посетители. Говорят, от увиденной техники хочется плакать. Но это слезы счастья и гордости за свою армию.

Но, хочешь мира – готовься к войне. Так же с началом российской агрессии в Донбассе, Украина резко взяла курс на обновление и модернизацию своего вооружения. За это время в стране созданы сотни новых образцов оружия. Среди них и миномет калибра 82мм. Хотя он на вооружении у нас с 96 года, но недавно модернизирован.

А еще украинские предприятия быстро освоили изготовление современных беспилотников и боевых машин пехоты. Но больше всего внимания к тяжелой артиллерии.

Цели, которую не мог бы уничтожить Оплот – нету, убеждают военные. Он может стрелять четырьмя видами вооружения. В том числе и 125-ти миллиметровой пушкой.

Смотрите: Бок о бок с мужчинами: женщины пройдут строевым шагом на параде ко Дню независимости

Попадает в мишень на расстоянии 5 километров даже на ходу. Панорамный прицельный комплекс позволяет контролировать ситуацию вокруг без вращения пушки. А тепловизор высчитывает врага на расстоянии 10 километров.

Правда, таких танков в украинской армии лишь шесть. Потому стоят не дешево – 50 млн грн. И эта машина пользуется большим спросом за рубежом. Таиланд себе заказал 50 Оплотов. От этой машины не могут оторвать своих взглядов и посетители.

Но организаторы говорят, это только маленькая часть новейшего оружия. Еще часть довезут ночью, а то что здесь что не поместится – покажут на параде 24 августа.

К слову, Факты ICTV сообщали, что на параде ко Дню независимости украинцев удивят новым оружием

Опубликовано Август, 22 в 13:50



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.