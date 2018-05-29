Аренда жилья и денежная помощь: как правительство Португалии заботится о беженцах

Португалия принимает тысячи беженцев из Ближнего Востока. Страна очень лояльна к мигрантам – потому что благодарна за приют своих граждан во время критических периодов. Чтобы у приезжих была работа – в Лиссабоне даже открыли ресторан с кухней этих стран – в основном это Сирия и Ирак.

Португалия, хоть страна и небогатая, очень приветливая к беженцам. Для главного комиссара Португалии по вопросам мигрантов, сеньора Колади главное, что они спасают жизни. Также стоит помнить, как когда-то другие страны открыли свои границы для португальцев.

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Правительство Португалии 11 месяцев платит аренду жилья для них, если не нашли работу – оказывает минимальное пособие: до 400 евро. Кто-то использует это время, чтобы зацепиться в Европе. Но для многих – это способ переждать войну.

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Опубликовано Май, 29 в 20:14



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