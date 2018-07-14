Орландо Паган и украинские танцы: где танцуют гопак в США

Он американец из семьи пуэрториканцев, который исследует традиции разных регионов Украины, историю казачества, украинской повстанческой армии – все это чтобы как можно глубже рассказать об Украине и ее танцах. Орландо Паган еще подростком влюбился в украинский фольклор, выступал в танцевальном ансамбле Сизокрылые, а теперь он художественный руководитель еще двух школ украинского танца в штатах Нью-Йорка и Нью-Джерси.

Орландо стремится сделать украинские танцы не менее популярными в мире, чем аргентинское танго или австрийский вальс.

Орландо Паган вырос в пуэрто-риканской семье в районе Бронкс в Нью-Йорке. Танцами начал заниматься в средних классах, затем поступил в престижную Нью-Йоркскую школу исполнительских искусств.

А вот на украинские танцы попал случайно. В школе танца Ромы Прими-Богачевской искали мужчину-танцора, и знакомая спросила, не хотел бы он попробовать.

Хотя Орландо был опытным танцором, гопак давался ему не просто.

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В возрасте 32-х лет Орландо был принят в престижную труппу танцевального театра Гарлема под руководством Артура Митчелла, но продолжал танцевать в Сизокрылых и преподавать в школах танца и в летнем танцевальном лагере Ромы Прими-Богачевской.

Сегодня Орландо и его жена Лариса выкладывают вместе.

Как хореограф, Орландо тщательно изучает историю и культуру регионов Украины.

Орландо хочет донести красоту украинского танца ко всему миру.

К слову, американские полицейские начали флешмоб #Lipsyncbattle, в котором они танцуют и подпевают под известные композиции. Получилось забавно.

Опубликовано Июль, 14 в 16:41



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