Вот, где настоящая свобода! Мотоциклам Harley-Davidson 115 лет

Рокот моторов на день рождения легенды. На Софийской площади собрались десятки владельцев Harley-Davidson. Мотоциклам этой марки уже 115 лет.

Мужчины, которые ездят на этих железных конях, говорят – вот, где настоящая свобода.

Владельцы Harley-Davidson съехались на Софийскую площадь со всей Украины.

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Наибольшее удовольствие байкера – быть в окружении единомышленников. Поэтому они вступают в мото-сообщества. В Украине они носят преимущественно мирный характер. Каждый клуб придерживается этики и имеет свой устав.

К слову, под Киевом соревнуются украинские монстр-траки и квадроциклы.

Опубликовано Июль, 01 в 13:48



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