Факты / Видео / Украина / Осколки на лету разрезали все живое: вражеский обстрел Зайцево/

Осколки на лету разрезали все живое: вражеский обстрел Зайцево

В первые часы хлебного перемирия по Зайцево пророссийские боевики выпустили 14 артснарядов. Осколки от места разрыва разлетались на 300 метров и на лету разрезали все живое вокруг.

Под шум артиллерийского удара, террористы из ближних позиций ударили из минометов. За 25 минут армейцы насчитали более трех десятков прилетов.

Смотрите: Ты еще когда-то сыграешь главную! В Париже почтили Василия Слипака

Украинские патриоты из оккупированных городов передают, в ОРДЛО заехали новые снайперские группы. Теперь вместо активных боевых действий на армейцев будут подстерегать врасплох.

К слову, как прошла минувшая неделя на Донбассе: сотни снарядов, 9 убитых и 14 раненых бойцов ВСУ

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

АТО ООС
Горячая неделя на Донбассе: сотни снарядов, 9 убитых и 14 раненых бойцов ВСУ
Бьют по гражданским – в зоне АТО очередное обострение
После 4 лет затишья снова мины – новая горячая точка на Передовой
Обстрелы почти не утихают, есть потери – под огнем Зайцево
Они, глаза и уши армии – как работает украинская разведка на Передовой
Бьют прицельно, иногда в полный рост – под огнем Майорск, Зайцево и Горловка
Разбитые дома и изрешеченые заборы – в Зайцево обострение, увеличились обстрелы
Обострение на Донбассе. Под огнем окраины Горловки

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка