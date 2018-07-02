Осколки на лету разрезали все живое: вражеский обстрел Зайцево

В первые часы хлебного перемирия по Зайцево пророссийские боевики выпустили 14 артснарядов. Осколки от места разрыва разлетались на 300 метров и на лету разрезали все живое вокруг.

Под шум артиллерийского удара, террористы из ближних позиций ударили из минометов. За 25 минут армейцы насчитали более трех десятков прилетов.

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Украинские патриоты из оккупированных городов передают, в ОРДЛО заехали новые снайперские группы. Теперь вместо активных боевых действий на армейцев будут подстерегать врасплох.

К слову, как прошла минувшая неделя на Донбассе: сотни снарядов, 9 убитых и 14 раненых бойцов ВСУ

Опубликовано Июль, 02 в 19:20



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