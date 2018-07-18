Основной инстинкт, Робокоп и Она: секрет гениальности Пола Верховена

Для большинства зрителей режиссер Верховен стал узнаваемым только с американского периода творчества. Именно тогда его почерком стали: фантастика, спецэффекты и смертельные трюки.

Однако ярые киноманы знают художника еще из фильмов снятых на родине – в Нидерландах. В свои 20 он интересовался совсем другими жанрами. Первой работой стала короткометражка – Слишком много ящериц.

После 30 режиссер снимает свои первые полные метры. Эротическая комедия Турецкие сладости стала в 1970-х скандальной. Снятая на пике сексуальной революции.

В главной роли уже тогда любимец режиссера – Рутгер Хауэр. Фильм стал успешным стартом как для режиссера так и актера. Драма шокировала публику, но обеспечила Верховену первую номинацию на Оскар.

Признание Верховена дошло до Голливуда. В 1980 он делает коммерческие блокбастеры. Режиссер будто соревнуется с Джеймсом Кэмероном и снимает фантастический триллер – Робокоп. Качественная работа Верховена и компьютерная графика вывели картину в кассовые боевики сезона.

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Коммерческая репутация разошлась Голливудом. В следующей ленте Вспомнить все без колебаний согласился сняться Арнольд Шварценгер и Шэрон Стоун. Динамика, напряженность, спецэффекты. Фильм-антиутопия удивили мировых критиков.

Особым в творчестве Пола Верховена стал 1992-й год. Именно тогда режиссер снимает эротический, криминальный триллер Основной инстинкт. Закрученный сюжет. Майкл Дуглас и Шэрон Стоун в главный ролях дали фильму мировую известность.

Однако работу режиссера критики не одобрили. Верховену закидывали отсутствие стилистического блеска, иронических цитат и слишком провокационные сексуальные сцены. Впрочем, Основной инстинкт до сих пор самый известный триллер на планете.

Режиссер попытался отыграться амбициозной картиной Шоу-гелз. Опять эротика, уже с драматургией. Однако картина совсем не впечатлила Голливуд. Фильм провалился в прокате, еще и получил антинаграду – Золотую малину за плохую режиссуру.

Поражения никак не поколебали профессионализм режиссера. Звездный десант 1997 года стал для Верховена триумфальным. Это военная фантастика о мире будущего. Особенно картину одобрили американские интеллектуалы. Фильм в нео-голливудском стиле.

Опять режиссер заговорил в 2016-м. С французской работой – Она. До этого Верховен не снимал почти 10 лет. Триллер представили на Каннском кинофестивале. Картина получила 2 Золотых глобуса и была номинирована на Оскар.

Слишком реальные и откровенные, с минимальной эстетикой фильма – характерный стиль Пола Верховена. Сторонник кино-экспериментов быстро стал любимцем европейского зрителя, блестяще покорил Голливуд.

Несмотря на поражения и неоднозначный стиль он всегда снимает вдохновенно. И каждый раз шокирующие картины режиссера поражают тривиальностью по-голландски.

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Опубликовано Июль, 18 в 13:44



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