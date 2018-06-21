Ядовитая вода и вонь! Самая опасная свалка Украины

Аутентичную Верховинщину разрушает мусорный полигон. Высокогорная свалка расположена на территории уникального села-музея Криворивня. Его почти 40 лет назад без каких-либо разрешений обустроили прямо на берегу реки.

Десятки лет полигон работал без соблюдения элементарных экологических норм. Люди, наконец, заставили власть узаконить районный мусорозбор, но проблемы это не решило. Ядовитые фильтраты как текли, так и продолжают отводить прямо в горный поток, а горы пластика возвышаются прямо посреди гор.

18-го июня срок эксплуатации свалки завершился. Местные заблокировали въезд на полигон и просят хоть как-то привести мусорозбор к элементарным нормам.

Несколькометровые горы мусора прямо посреди леса. Вонючие потоки, которые стекают прямо в горную реку – так выглядит высокогорная свалка Украины. Ближайшие дома всего за 50 метров.

40 лет назад на одном месте был рассадник – лесоводы выращивали деревья. Сейчас село стало заложником целого Верховинского района.

Верховинский полигон расположен в 10 метрах от горного потока.

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И эту воду ниже по течению – берут люди Бережницы и почти тысячная Криворивня.

На днях срок эксплуатации свалки закончился. Местные заблокировали въезд на полигон. Говорят, об этой проблеме чиновники знали еще два года назад. За это время не сделали ничего – ни защитной пленки, ни отстойника для инфильтрата.

Пока экологи молчат – люди жалуются, если свалка остановит работу, о ней вообще забудут. Работы по рекультивации полигона обещают проводить, но денег, как всегда, нет.

Теперь проблему утилизации мусора будут решать сельские головы.

Советы на местах будут принимать решение о повышении тарифа и везти хлам за 120 километров в Ивано-Франковск. Но будут ли везти – неизвестно. Только местные остановили дежурство у въезда, как на полигон кто-то выбросил прицеп мусора прямо на берег реки.

К слову, Киев на грани экологической катастрофы – Днепр могут затопить нечистоты.

Опубликовано Июнь, 21 в 14:38



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