Ядовитый борщевик: что это за растение и чем опасно
Закарпатье заполонил опасный борщевик. Растение очень ядовитое. Ее сок обжигает кожу словно кипятком.
В Ужгороде уже трое пострадавших на Волыни мужчина попал в реанимацию. Борщевик ни в коем случае нельзя трогать, лучше к нему вообще не подходить.
Больше всего его вдоль дорог и на берегах водоемов. Обширный сорняк, похожий на гигантский укроп, захватил уже сотни гектаров земли.
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Опасное все растение – листья, цветы, корни и даже сок.
Врачи советуют обходить борщевик десятой дорогой. Если все-таки коснулись, надо немедленно спрятаться от солнца, промыть кожу и обратиться к медикам.
К слову, как работают спасатели на киевских пляжах.