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Ядовитый борщевик: что это за растение и чем опасно

Закарпатье заполонил опасный борщевик. Растение очень ядовитое. Ее сок обжигает кожу словно кипятком.

В Ужгороде уже трое пострадавших на Волыни мужчина попал в реанимацию. Борщевик ни в коем случае нельзя трогать, лучше к нему вообще не подходить.

Больше всего его вдоль дорог и на берегах водоемов. Обширный сорняк, похожий на гигантский укроп, захватил уже сотни гектаров земли.

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Опасное все растение – листья, цветы, корни и даже сок.

Врачи советуют обходить борщевик десятой дорогой. Если все-таки коснулись, надо немедленно спрятаться от солнца, промыть кожу и обратиться к медикам.

К слову, как работают спасатели на киевских пляжах.

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