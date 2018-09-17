Получили квартиры, но ремонт – за свой счет: во Львове раздали ордеры на жилье

Двухуровневые и с панорамными окнами. Во Львове несколько десятков человек из льготных категорий, а это участники боевых действий, многодетные семьи, паралимпийцы и спасатели получили квартиры. Ордера на жилье семьям вручили сегодня.

Но вот заселяться в новостройку на улице Хмельницкого владельцы смогут только тогда, когда сделают там ремонт за свой счет. Так как сейчас помещения – это лишь стены, крыша и пол.

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45 квартир уже имеют своих владельцев. Есть еще две резервные. Все помещения среди двухсот других выделили в многоэтажке, которую застройщик прошлом году соорудил с нарушением нормативов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Украине “раздают” квартиры переселенцам и почему в Грузии не так

Опубликовано Сентябрь, 17 в 20:08



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