Оживить один из старейших в Украине виадуков – цель Ивана Вережака в Новых лидерах
Несмотря на волну эмиграции, многие украинцы возвращаются домой, чтобы строить свою страну – это еще раз подтверждает проект Новые лидеры.
Один из сельских голов на Прикарпатье – Иван Вережак – длительное время прожил в другой стране и вернулся в родную Котиковку. Хочет вдохнуть жизнь в один из старейших в Украине виадуков.
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Убежден, что в селе не так плохо жить, только не хватает некоторых вещей: общественной активности, интересного отдыха и возможности развития.
К слову, вытянуть из долгов коммунальщиков – проект Марины Кирилюк в Новых лидерах.
2018-07-30
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