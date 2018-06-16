Пятеро на одного, грабеж и избиения: как Россия встретила гостей ЧС 2018

На Чемпионате мира по футболу в России – иностранцы часто становятся героями криминальных хроник.

Западные СМИ узнали, что в частности, в Москве обокрали британского болельщика. Пятеро бандитов заставили его снять деньги с карты.

А в Санкт-Петербурге под горячую руку попала пара геев-французов. Один, по данным журналистов, остался инвалидом. Нападающих уже задержали. Это молодые дагестанцы.

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Ранее же в Питере 44-летний уругваец остался без денег и документов, а гостя из Мексики заплатила за проезд одной улицой 100 долларов.

По данным СМИ, за неделю до начала чемпионата региональные управления МВД прекратили подавать на своих сайтах информацию о преступлениях. Ведомствам приказали не публиковать негативных новостей.

К слову, “Телешоу с Путиным”: публичное заявление о поддержке “ЛДНР” и планы на Сирию.

Опубликовано Июнь, 16 в 21:41



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