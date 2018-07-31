Падает под землю. Город Калуш на Ивано-Франковщине может исчезнуть

Треть города Калуш стоит над заброшенными соляными шахтами и может провалиться в любую секунду. В зоне риска жилые дома. В конце концов, завалы здесь происходят ежегодно.

Люди жалуются на дорогу и мост, который отремонтировали 3 года назад. Сейчас путь используют, как объезд и сюда курсируют, переполнены тяжеловесы.

Хотя дорога довольно новая, асфальт на ней постоянно плывет, но трагедия в другом.

Местные объясняют – путь проложили на шахтных полостях. Потому треть Калуша расположена на пустотах и ​​может провалиться под землю в любой момент.

Землю под дорогой на территории бывших соляных шахт проложили незаконно.

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Когда-то здесь добывали калийную соль, протяженность рудника более 7 км. А копанки глубиной в несколько десятков метров заливали прочным рассолом, и теперь он гуляет между шахтными пустотами, поэтому земля проседает все быстрее. Ежегодно на 15 мм.

Но самое страшное, что этот процесс вышел из-под контроля. Последние 8 лет никаких исследований никто не делал.

Единственный выход – исследовать территорию, выявить наиболее опасные участки и выселить оттуда людей. Впрочем, делать это местные власти не спешат. Мол, нужны огромные деньги, которых без Киева не имеют.

А пока доведенные до отчаяния люди, просят хотя бы остановить транзит тяжеловесов, потому что и так живут как на большой пороховой бочке. Ведь за последние 40 лет почва в Калуше проваливалась 15 раз.

К слову, почему отремонтированную за 16 млн дамбу в Коломые смывает дождями.

Опубликовано Июль, 31 в 19:54



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