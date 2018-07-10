Падают, убивают или выходят из строя – где в Украине больше всего “лифтов-убийц”

Проехаться на лифте, чтобы прогуляться по улице для госпожи Людмилы – сейчас настоящая мечта. Подъемник хоть и новый, но уже 3 месяца не работает. Большинство жителей 9-этажки – пожилые люди, здоровье не позволяет сходить даже за продуктами.

В своих бедах люди обвиняют частную компанию, которая обслуживает дом. Ремонтники обещали запустить лифт еще в середине июня, но воз и ныне там.

А это уже другой дом в другом районе столицы. Жителям этого дома везет очень редко. Их подъемник больше стоит, чем работает и в любой момент может оборваться.

Почему люди платят за поломанные подйомники- выясняем у балансодержателя. Но даже после письменного запроса, компания нам так и не смогла объяснить причину страданий людей.

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На компанию повлиять не может даже столичная мэрия, потому что она победила в тендере и имеет договор на содержание дома. Комментарий Фактам столичные чиновники не дали, однако в письме сообщили, сейчас в Киеве более 22 тыс лифтов, почти половина из них на пределе.

Киевская власть как может помогает с ремонтом и заменой подъемников, есть даже специальная программа – 70% средств дает бюджет, 30 – деньги жильцов дома. Одна кабинка стоит около 400 тыс грн.

Правда, деньги дадут, когда все жители соберутся, напишут коллективную жалобу и просьбу городского совета внести их дом в план модернизации лифтов. А дальше ждать. Другого пути нет, поэтому нужно не жаловаться, а сплотиться и обратиться в соответствующие инстанции. Иначе лифт не заработает.

К слову, во Франковске после ремонта фасада обвалился балкон вместе с женщиной.

Опубликовано Июль, 10 в 17:07



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