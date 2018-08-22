Паллиативная помощь в Украине: где оказывают и какие есть проблемы

В Надвирнянском доме ребенка – действует одно из немногих паллиативных отделений для детей. Его создали 5 лет назад на средства общины.

Обустроили два этажа по три палаты на каждом. Одновременно там может находиться 10 детей. Сейчас в центре не очень людно, потому что лето. Здесь нет расписания, как в больнице. Утром физкультура, массаж, электропроцедуры.

Диванчик для массажа и приспособления для разработки подвижности тела – это здешним детям крайне необходимо.

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Здесь есть сенсорная комната, где стимулируют работу головного мозга. Есть массаж, светомузыка, развивающие игры. Пребывание – бесплатное.

Однако, врачи говорят, детский паллиатив до сих пор законодательно на стадии развития. Собственно государство денег не выделяет, а стране нужны целые центры.

И врачи, и дети в ожидании кабминовского постановления. Речь идет о том, что такие заведения должны реформировать, на их базе создадут Центры реабилитации и паллиативной помощи для детей.

К слову, киевские медики провели уникальную операцию недоношенному младенцу.

Опубликовано Август, 22 в 11:37



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