Стреляют в воздух, давят на нервы: боевики палят по Авдеевке

Перемирие не заметили. На Авдеевской промзоне и среди бела дня боевики открывают огонь по позициям украинских военных.

На Авдеевской промзоне расстояние между украинскими опорными пунктами и враждебными позициями настолько мала, что можно увидеть все, что делают кремлевские наемники.

Однако наблюдать лучше и безопаснее в трубу разведчика. Враг начал активно использовать оружие с глушителями, поэтому выстрелов просто не слышно.

Перемирие есть только на бумаге. На практике украинские военные этого не почувствовали. На промзоне не было еще ни одного дня без обстрелов. Олег перечисляет арсенал вооружения, который только вчера вечером применили оккупанты.

Сначала боевики делают так называемые веерные прострелки: палят просто в воздух, давят на нервы. Далее целятся в бойницы, конкретно провоцируют на огонь в ответ.

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Однако вывести наших военных не так просто. За годы войны научились быть терпеливыми, и наблюдательными. Ведь порой, бывает, подползают враждебные диверсанты.

Олег уже был мобилизован, затем вернулся домой, сейчас снова подписал контракт. Его дом – на Харьковщине, в нескольких километрах от российской границы, поэтому мужчина не хочет, чтобы русский мир пришел туда.

Сценарий Приднестровья и Абхазии ожидает и самопровозглашенные террористические ДНР и ЛНР, говорит Александр. Сейчас бандформирования обороняются скорее по инерции.

Поэтому украинские военные верят что вскоре над Донецком и Луганском будет поднят украинский флаги.

К слову, новости с передовой: самый большой обстрел за 2 недели, в бой пошли пулеметы и БМП.

Опубликовано Июль, 17 в 19:51



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