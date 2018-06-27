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Пансионаты для обучения крымских татар – программа Арсена Жумадилова в Новых лидерах

Из-за агрессии Кремля ему пришлось оставить прибыльный бизнес и родных на полуострове. Но на жизнь Арсен не жалуется. Его кредо – всегда идти вперед.

В свои 32 он возглавляет Крымский институт стратегических исследований, успел поработать в Администрации Президента и даже руководил крупнейшим районом Одесской области. И убеждает: за работу на этих должностях ему не стыдно.

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Но сейчас он полностью себя посвящает вопросу деоккупации Крыма и борьбе за права крымских татар. Говорит, делает все, чтобы на оккупированной территории крымчане всегда помнили, на материковой Украине им любой момент готовы помочь.

Поэтому на телепроект Новые лидеры он пришел с идеей о создании  пансиона для крымскотатарских школьников, чтобы дать шанс тем, кто уедет из оккупированной территории, бесплатно наверстать упущенное и без проблем поступить в украинские ВУЗы.

Образовательными проектами Арсена уже заинтересовались благотворители и неравнодушные украинцы.

Параллельно Жумадилов работает над законодательством о деоккупации Крыма. А также хочет, чтобы крымско-татарский народ наконец получил право на самоопределение.

К слову, как молодым прийти к власти и изменить систему.Программа Дмитрия Дробота в Новых лидерах.

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