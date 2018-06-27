Бумага из опавших листьев. Уникальное изобретение школьника из Закарпатья

Этот простой рецепт принес закарпатском школьнику из села Сокирница “золото” на международной Олимпиаде гениев, проходившей в США.

11-классник Валентин Фречка обогнал 1 300 конкурентов со всего мира, он из опавших листьев изготовил бумагу. Все ингредиенты смешивают и подогревают.

Первую бумагу изобретатель вылил в специальных формах и уже через 8 часов вынул готовы листы.

Теперь бумага, изготовленная из листьев, неотличима от привычной – белая, очень прочная и даже отталкивает воду.

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Разлагается всего за 20 дней. И главное не наносит вред природе: бережет деревья от вырубки, а возду – от сжигания листьев. Еще экономит деньги. Стоимость такого листа – от 50 копеек.

Свои проекты изобретатель представил не только в Украине, но и в Сербии, Тунисе и даже Кении. И часто возвращался с победой.

Теперь закарпатский гений мечтает запустить свое изобретение в массовое производство. Выпускника обычной сельской школы приглашают на учебу за границу.

К слову, Отсутствие бумаги. В Венесуэле метро стало бесплатным.

Опубликовано Июнь, 27 в 13:06



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