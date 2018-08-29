Парламентские выборы в Италии – кто победил, и чего ждать Украине?

На последних парламентских выборах в Италии победили партии, которые до этого имели репутацию едва ли не маргинальных.

Партия Лига, электоратом которой является север Италии, богатый промышленный регион, пообещала избирателям не допускать в страну мигрантов. Движение пяти звезд, политсила, создана комиком, сделала ставку на нуждающийся север и пообещала повышение пособий по безработице до 780 евро в месяц – в среднем в 2,5 раза. Это и принесло им победу.

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При этом итальянцев не слишком волнуют откровенно пророссийские взгляды победителей. Партия Лига подписала соглашение о сотрудничестве с прокремлевской Единой Россией. Лидер Лиги, действующий министр внутренних дел Италии – Маттео Сальвини выступает за отмену санкций против России и недавно заявил, что референдум в Крыму был законным, а революция в Украине – фальшивой.

Сегодняшняя оппозиция, демократы, были у власти более 20 лет, свою риторику не меняют. Все, что имеет отношение к деньгам и благосостоянию – пока звучит в будущем времени. И простые итальянцы готовы подождать. А внешняя политика их вряд ли когда будет волновать.

К слову, Факты ICTV сообщали о том, что Италия поставляла наемников на Донбасс

Опубликовано Август, 29 в 17:32



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