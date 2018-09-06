Патриотизм американцев: почему люди жгут продукцию Nike

В США – патриотизм – это не просто слова. Даже если это знаменитость – вроде звезды футбола Каперника. Досталось и компании Nike, за то, что та сняла рекламу со спортсменом. Американцы показательно жгут кроссовки этой фирмы.

Звезда американского футбола Колин Каперник имел все, что хотел – миллионные контракты, любовь публики. Но постоянно не уважал гимн США. В августе 2016 года во время исполнения главной песни Америки он демонстративно сидел на скамейке запасных. В следующий раз – стал на одно колено. Таким образом, он протестовал против расовой дискриминации и жесткого отношения полиции к афроамериканцам. Демонстративное пренебрежение к символу США вызвало шквал критики. Теперь у него нет работы, его травят на улицах.

Лозунг марки JustDoIt заменили JustBurnIt или ПростоСпалиЭто.

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Известный футболист долгое время был рекламным лицом производителя спортивных товаров Nike. В течение последнего года его в рекламе не было. А вот теперь в сети появился новый ролик с Каперником. В честь 30-летия лозунга Nike.

Пока скандал против Nike разгорается, как кроссовки от рук американцев, акции бренда уже упали на 3%.

А вот украинские футбольные фанаты устроили акцию в поддержку политзаключенных под консульством Российской Федерации в Чехии.

Опубликовано Сентябрь, 06 в 21:46



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