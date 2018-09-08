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Ад на фронте: русские наемники палят из разнокалиберного оружия

Крупнокалиберные пулеметы, автоматические станковые гранатометы и станковые противотанковые гранатометы. Иногда – мины калибра 82 мм. Из этого оружия кремлевские наемники палят по позициям украинских военных вблизи временно оккупированной Горловки.

Одной из самых горячих точек остаются Пески. Почти полностью разгромленный врагом поселок возле Донецкого аэропорта надежно защищают украинские военные. Хотя арсенал вооружения, который против них использует враг, впечатляет.

Украинские защитники надежно держат оборону и говорят: будут делать это до тех пор, пока будет нужно.

Читайте: Враг атаковал возле Широкино и Водяного, трое боевиков уничтожены

Также, Факты ICTV сообщали, что враг атаковал из запрещенного оружия, в бою погиб боец ВСУ

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