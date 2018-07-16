Переговоры Трампа и Путина в Хельсинки: чего ждать Украине

Уже сегодня в столице Финляндии встречаются президенты США и России. Среди главных вопросов – Украина и Сирия. Трамп неоднократно уверял, что он поговорит и об аннексированном Крыме, впрочем прорыва в этом вопросе не ожидают.

Другое дело с Сирией. Здесь Вашингтон и Москва имеют больше общего. Вероятно лидеры США и России попытаются изменить зоны влияния в этой стране.

Максимальная таинственность, неуверенные заявления – такой антураж встречи двух президентов.

Журналисты и эксперты уже несколько недель прогнозируют последствия встречи – это и перспектива передела зон влияния, примирение, или еще большая конфронтация. Известно, что точно будут говорить об Украине.

Эксперты опасаются, что Трамп пойдет на какие-то уступки в вопросах Крыма, или антироссийских санкций. Ведь американский президент в течение последних недель четко не отвечал на вопрос – будет ли признавать аннексию украинского полуострова.

Впрочем, что бы Трамп не пообещал Путину, далее эти договоренности должен одобрить конгресс, а законодательный орган США – на стороне Украины. Американский президент также связан законом о противодействии врагам США.

Смотрите: Нет агрессии РФ, Северный поток-2 и перспективы членства Украины – результат саммита НАТО

Ожидать разморозки, как в микроволновке, российско-американских отношений не стоит. Существует уже год санкционный закон, который поддержали 95% когнрессменов. В законе сказано, что Трамп не может сам отменить санкции.

Эксперты убеждены, драматизировать встречу Трампа и Путина не стоит. А то, что глава Белого Дома сначала встретился с президентом Порошенко в Брюсселе – хороший знак для Украины.

На что можно будет надеяться – это определенная попытка решить часть гуманитарных проблем. Например, пойти на обмен пленными. Это Путин может подарить Трампу и он выйдет с таким результатом от Путина. А Путину это нужно, чтобы налаживать контакт со своим спарринг-партнером и выторговать что-то в будущем.

Больше шансов на договоренность по Сирии. Ведь главный интерес Америки – выбросить Иран из этой страны. Трамп объявил поход против Тегерана. До сих пор в Сирии на стороне диктатора Ассада воевала Россия с ее авиацией и Иран с почти со стотысячным контингентом пехоты.

Чтобы разбить этот альянс, США предложили России взять под свой контроль юг Сирии, но Москва в ответ должна вывести иранские войска из региона. Иран – угроза не только США, но и Израиля. Поэтому Вашингтон готов дать Путину иллюзию новой победы в Сирии. Ради этого Кремль, судя по всему, изменяет своему бывшему союзнику – Ирану.

Американцы хотят, чтобы россияне нажали на Тегеран и он убрал свои войска из южной Сирии. Таким образом будет снята опасность, которая существует для Израиля. И если договоренности в Хельсинки достигнут, выполнять ее нужно России. Именно Москва должна убедить Иран уйти из Сирии, а Тегеран так просто сдаваться не собирается.

Кроме того, Асад и Россия получат разрушенный войной регион, тысячи людей живут среди руин, и именно Дамаск и Кремль должны найти большие деньги на содержание этих территорий.

Поэтому Вашингтон таким образом еще больше впутывает Россию в войну в Сирии. Эксперты отмечают – заявления Трампа и Путина в Хельсинки будут гласными, но вероятнее всего – неконкретными.

К слову, Трамп посоветовал Мэй судиться с ЕС.

Опубликовано Июль, 16 в 12:12



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.