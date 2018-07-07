Переломы челюстей и побои – как работают врачи “скорой” и риски работы

Они спасают людям жизнь, зато их самих пациенты часто калечат. В Черкасской области за последние 3 месяца – 9 нападений на медиков “скорой”, чуть ли не ежедневно им угрожают.

Чтобы обезопасить врачей от этого, в области бригады “скорой помощи” оснащают мобильными системами тревожного вызова охраны.

Сломанной челюстью врача скорой помощи закончился визит к нему пациента. Сергей Киселев еле говорит. В минувшие выходные во время ночного дежурства в помещении больницы его избил пациент.

Случай шокирующий, но медики не удивляются. Охраны никакой, замок на ладан дышит, о камерах наблюдения речи не идет. Надежда только на самих себя, жалуются врачи.

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За последние 3 месяца в области произошло 9 нападений на врачей “скорой”. Чуть ли не каждый день на вызовах получают угрозы.

Чтобы защитить медиков, недавно все бригады неотложной помощи начали оснащать тревожными кнопками.

Врач скорой помощи в Черкассах Светлана, тревожную кнопку носит в кармане. В свое время тоже пережила большой стресс во время вызова: человек не выпускал ее из квартиры и угрожал ножом.

Тогда позвать на помощь возможности не было. Теперь только женщина нажмет кнопку, на место вызова полиция охраны немедленно направит ближайшие наряды.

Сейчас тревожными кнопками оснастили большинство бригад в области. Первые тестируют пока в Черкассах. Деньги на это выделили из областного бюджета. Но охрана нужна и в самих медучреждениях, настаивают врачи.

К слову, в Бердянске медикам понадобилась скорая после вызова.

Опубликовано Июль, 07 в 14:28



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