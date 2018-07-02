Перепады напряжения: как получить компенсацию за уничтоженную технику

Остаться без бытовой техники, или даже без собственного жилья. А все из-за некачественных электросетей. Скачки напряжения и короткое замыкание проводов – в результате имеем в лучшем варианте уничтоженную бытовую технику, в худшем уничтожен дом, и такие случаи не единичны. Люди жалуются, за потребленную электроэнергию они платят исправно, зато за качество предоставляемых услуг компания отвечать не спешит, и покрывать убытки людям тоже.

Чрезвычайным событием киевлянка Тамара называет работу энергетиков. Без бытовой техники ее дом остался сразу, как представители киевских электросетей провели работы на подстанции. Мол, затем в квартирах напряжение прыгнула до 400 вольт. Произошло это ночью, поэтому спасти хоть что-то не было возможности.

А еще электрочайники, ноутбуки, бойлеры и стиральные машины. Все, что той ночью у жителей было включено в розетки – уничтожено. Теперь люди самостоятельно пытаются реанимировать свои принадлежности. Убытки оценивают десятками тысяч в каждой квартире, в многоэтажке сгорело почти 70% техники. И такие случаи там случаются почти каждый месяц.

Смотрите: Вода станет важнее нефти! Исследования украинского ученого в Голландии

Но сейчас, терпение лопнуло. Женщина обратилась в энергетическую компанию, чтобы там возместили убытки и объяснили, сколько еще им придется терпеть постоянные прыжки в электросети. Но там вину с себя снимают.

В письме отметили, действительно ремонт проводили, но никоим образом это не повлияло на технику потребителей. Мол, их электрики нашли причину. В доме в распределительном щите перегорел провод.

Но юристы уверяют – нередко, кроме ЖЭКа, виновниками таких бед являются и сами энергетические компании, которые совсем не заботятся о сети. Поэтому призывают украинцев, у которых сгорела техника из-за перепадов напряжения – вызвать энергетиков и жэковцев или представителей ОСМД, составлять акты и добиваться компенсации.

И хотя судебная волокита может длиться годами, и выигрывают единицы, юристы советуют не сдаваться и бороться за свои деньги.

К слову, катастрофы с урожаем не будет: на Украину идет похолодание.

Опубликовано Июль, 02 в 10:56



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.