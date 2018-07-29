Переработка лампочек и батареек: как утилизировать и цены

Без ущерба для окружающей среды. Во Львове полтора года работает единственное в Украине предприятие, которое утилизирует ртутные лампочки и термометры по уникальной технологии.

Благодаря специальному оборудованию, можно перерабатывать энергосберегающие лампы и получать в результате очищенное стекло, металл и даже добавки для минеральных удобрений, а ртуть в будущем использовать в производстве.

Это небольшое предприятие на окраине Львова. За полтора года своего существования здесь переделали 307 тыс лампочек.

25 тыс из них – это те, что собрали у львовян, принесли люди 500 термометров. Чтобы перерабатывать эти вещи, руководство получило специальную лицензию.

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Линию по переработке отходов, содержащих ртуть, купили за грантовые деньги ЕС. Оборудование – шведской компании. И оно единственное в Украине.

Стекло по транспортеру поступает в бочку, и под давлением 6 атмосфер по этим шлангам вытягивается люминофор.

Чтобы очистить стекло от люминофора, его в специальных таблетках доставляют в дистиллятор. Таких в мире всего 6.

Ртутные пары, содержащиеся в лампах, при переработке очищают специальные фильтры.

Производство безотходное. Кроме очищенного люминофора, предприятие сдает и очищенное стекло. За год его собрали 31 тонну и продали компании, которая производит стекло.

Лампы принимают от предприятий и организаций со всей страны. Пять гривен стоит утилизация люминесцентной, 4 – энергосберегающей.

Львовяне их бесплатно сбрасывают в екобусы, которые 3 раза в неделю дежурят возле торговых центров.

Кроме ламп, работники предприятия принимают и батарейки. Их за 3 года собрали более 16 тонн. Но переработку здесь начать не могут, нужно другое оборудование.

Производитель должен брать средства и перечислять их на утилизацию батареек, такого у нас на законодательном уровне нет. Хотя законопроект есть в ВР. Пока их планируют отправить в Польшу.

К слову, Львовский парк завалили мусором.

Опубликовано Июль, 29 в 21:56



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