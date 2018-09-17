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Переработка мусора в Украине: кто занимается и как это происходит

Расширенная ответственность производителя – именно такой принцип работы с отходами действует во многих странах Европы и мира. Заключается он в том, что тот, кто производит любой товар – должно позаботиться о тех отходы, которые останутся после потребления.

Тогда производители сами заинтересованы в том, чтобы производить упаковку, которая 100% пойдет на переработку. В Украине такой принцип полностью не работает. Лишь в отдельных частных проявлениях.

Для начала в эксперименте приняли участие 5 крупных компаний в одном городе. Это Вышгород недалеко от столицы.

Наряду с обычными баками для органических отходов установили специальные контейнеры для различных видов упаковки. И платят за это не местные жители и не городские власти, а именно производители. Они финансируют сбор, вывоз и переработку мусора.

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Сейчас производители платят так называемый экологический налог, за который государство должно заботиться о мусоре. Однако сейчас это преимущественно захоронения и сжигания. А значит, путь в никуда. Поэтому многие производители сначала ждут принятия нового закона.

К слову, съедобные пакеты – изобрели студенты Сумского института пищевых технологий. Пакеты разлагаются через месяц, а при желании их можно даже съесть, как лапшу.

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