Перераспределение власти в “ДНР”: что происходит и будут ли “выборы”

В Донецке после убийства Александра Захарченко идет процесс перераспределения собственности и власти. Александр Тимофеев, который был правой рукой Захарченко, курировал финансовые потоки оккупированных районов, и смог выжить после взрыва в кафе Сепар, вдруг блокирует первые решения новоявленного главаря Трапезникова. Хотя перед российскими камерами они демонстрируют мир и согласие.

И вдруг выясняется – новый донецкий главарь в кресле находится незаконно, и пир Трапезникова антиконституционный. Корону быстро снимают, и надевают на более удобного для Кремля Пушилина, который руководит фейковым донецким советом. А соратника Захарченко Тимофеева снимают с должности и даже возбуждают уголовное дело за захват донецких предприятий.

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В фейковых республиках-марионетках назначают фейковые выборы на начало ноября. Согласно минским соглашениям такие выборы должны состояться по украинскому законодательству, но уже понятно, что Кремль просто назначит очередную удобную марионетку, от которой избавится в любое время.

К слову, Факты ICTV сообщали, что ЕС осудил планы боевиков провести “выборы” в “ЛДНР”

Опубликовано Сентябрь, 10 в 17:16



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