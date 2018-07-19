Пересадка костного мозга: почему не лечат в Украине и что делать больным раком

Украина – заповедник отсталости в медицине. Особенно роковая она для взрослых онкобольных, ведь у нас делают меньше спасательных процедур для таких пациентов.

Где 30-летнему Виктору – страховому агенту с Киевщины найти 130. долларов на лечение рака, который недавно поразил его?

У Виктора есть родственники, которые могли бы стать донорами костного мозга и спасти его жизнь.

В областном онкоцентре, как и везде по Украине, могут пересадить костный мозг от самого пациента – этой технике наших врачей учили зарубежные коллеги.

Есть и часть оборудования, благодаря которому можно делать трансплантацию.

Но для пересадки нужны стерильные палаты, именно в них после операции должны находиться пациенты, ведь у них отсутствует иммунитет и легкая простуда просто убьет больных.

Поэтому отделение надо ремонтировать и дооснастить. После посещения Фактов пообещали к осени сделать проект реновации – деньги просят у областного совета.

Катастрофическая ситуация с лечением взрослых онкобольных везде по стране. Например, в Киеве в последний раз пересадку от родственного донора делали 10 лет назад. С тех пор столица Украины с доходами свыше 49 млрд грн. в год не может найти целых 26 млн грн. на специальное медицинское оборудование.

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Отсутствует центр трансплантации и в Днепре – отсюда онкобольных отправляют в Киев, мол, на месте таких специалистов нет.

В министерстве здравоохранения, несмотря на многолетнюю проблему с взрослыми онкобольными только проводят совещания. Чиновники хотят создать несколько центров трансплантологии, их должны учредить областные бюджеты и приобрести для них оборудования.

А вот платить за лечение пациентов будет государство. Поэтому в теории, такие центры должны быть заинтересованы в предоставлении качественные услуги, ведь больные смогут самостоятельно выбирать, куда идти для терапии.

Государства-соседи в последние годы смогли создать эффективную систему трансплантации. И украинцы вынуждены ехать на пересадку костного мозга за границу, и платить, к примеру, белорусским медикам 130 тыс. долларов за операцию – если, конечно, найдут такие деньги.

Под лежачий камень вода не течет – потому волонтеры, которые сами столкнулись с раком, объявили сбор средств, в том числе на ремонт отделения в столичном областном онкодиспансере. Неизвестно как сложится у Виктора, но возможно у других молодых людей появится шанс спасти жизнь.

К слову, медицинское страхование в Украине: сколько стоит и зачем нужно.

Опубликовано Июль, 19 в 19:45



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