Превратить Украину в новый Сингапур: программа развития Тимошенко

Новый курс Украины – так называется программа, которую сегодня в Киеве презентовала лидер партии Батькивщина – Юлия Тимошенко.

В форуме принимали участие эксперты, специалисты, представители бизнеса, политики и международные партнеры – всего более двух тысяч человек.

Чтобы побороть коррупцию, предлагает дать больше власти народу. В частности, предлагает, чтобы кадровые решения принимала Национальная ассамблея самоуправления, предоставить укранцам право предлагать свои законы и проводить всенародные референдумы.

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Юлия Тимошенко в перспективе видит Украину с парламентской формой правления канцлерского типа, а как показывает практика, страны с президентской формой правления менее успешны.

В дальнейших планах Тимошенко – презентация экономического курса. Она мечтает превратить Украину в новый Сингапур. Детали – обещает на следующем форуме.

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Опубликовано Июнь, 15 в 16:53



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