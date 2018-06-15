Превратить Украину в новый Сингапур: программа развития Тимошенко
Новый курс Украины – так называется программа, которую сегодня в Киеве презентовала лидер партии Батькивщина – Юлия Тимошенко.
В форуме принимали участие эксперты, специалисты, представители бизнеса, политики и международные партнеры – всего более двух тысяч человек.
Чтобы побороть коррупцию, предлагает дать больше власти народу. В частности, предлагает, чтобы кадровые решения принимала Национальная ассамблея самоуправления, предоставить укранцам право предлагать свои законы и проводить всенародные референдумы.
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Юлия Тимошенко в перспективе видит Украину с парламентской формой правления канцлерского типа, а как показывает практика, страны с президентской формой правления менее успешны.
В дальнейших планах Тимошенко – презентация экономического курса. Она мечтает превратить Украину в новый Сингапур. Детали – обещает на следующем форуме.
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